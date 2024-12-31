Джефф Тиг: «Эйжа Уилсон не выиграет 1 на 1 ни у одного баскетболиста из НБА, G-лиги или NCAA»
Джефф Тиг обозначил разницу женской и мужской баскетбольных лиг.
Эйжа Уилсон – трехкратный MVP WNBA и двукратный чемпион лиги. Джефф Тиг ответил на вопрос о том, сможет ли она выиграть у баскетболиста НБА 1 на 1.
«Да ничерта. Ни у одного. Парни на скамейке в НБА набирали 40 в школе и 20 в университете.
Давайте не будем притворяться. Парни надерут ей задницу. Она не выиграет 1 на 1 ни у кого в G-лиге и даже в университете», – заключил бывший разыгрывающий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BALLIN HQ
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