Джефф Тиг: «Эйжа Уилсон не выиграет 1 на 1 ни у одного баскетболиста из НБА, G-лиги или NCAA»

Джефф Тиг обозначил разницу женской и мужской баскетбольных лиг.

Эйжа Уилсон – трехкратный MVP WNBA и двукратный чемпион лиги. Джефф Тиг ответил на вопрос о том, сможет ли она выиграть у баскетболиста НБА 1 на 1.

«Да ничерта. Ни у одного. Парни на скамейке в НБА набирали 40 в школе и 20 в университете.

Давайте не будем притворяться. Парни надерут ей задницу. Она не выиграет 1 на 1 ни у кого в G-лиге и даже в университете», – заключил бывший разыгрывающий.