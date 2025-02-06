«Торонто» обменяет Дэвиона Митчелла в «Майами» на Пи Джей Такера и пик 2-го раунда
Дэвион Митчелл перейдет в «Майами», Пи Джей Такер – в «Торонто».
«Торонто» и «Майами» согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий защитник Дэвион Митчелл (26 лет, 183 см) перейдет в «Хит».
«Рэпторс» получат форварда Пи Джей Такера (39 лет, 196 см), драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.
Митчелл в нынешнем сезоне провел за «Торонто» 44 матча, набирая в среднем 6,3 очка и 4,6 передачи.
Такер оказался в «Майами» в результате многосторонней сделки с участием Джимми Батлера. В этом сезоне форвард не сыграл пока ни одного матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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