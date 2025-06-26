«Новый Орлеан» выменял Дерика Куина, поднявшись на драфте

«Пеликанс» договорились о трейде с «Атлантой».

Под 13-м номером «Новый Орлеан» получил центрового Мэриленда Дерика Куина.

«Атланта» взамен получит 23-й пик драфта-2025 и пик первого раунда драфта-2026 (лучший пик от «Нового Орлеана» и «Милуоки»).