«Новый Орлеан» выменял Дерика Куина, поднявшись на драфте
«Пеликанс» договорились о трейде с «Атлантой».
Под 13-м номером «Новый Орлеан» получил центрового Мэриленда Дерика Куина.
«Атланта» взамен получит 23-й пик драфта-2025 и пик первого раунда драфта-2026 (лучший пик от «Нового Орлеана» и «Милуоки»).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?738 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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