Тим Коннелли о будущем Наза Рида и Джулиуса Рэндла: «Пока нет ни одного признака того, что ребята наденут майки других команд»
Президент «Миннесоты» считает, что клубу удастся сохранить игроков.
«Даже если бы все было плохо, я бы вам наврал и сказал, что все отлично. Но пока мы действительно настроены оптимистично… Нет ни одного признака того, что ребята наденут майки других клубов», – сказал Коннелли.
В контрактах обоих баскетболистов на следующий сезон прописана опция игрока (у Рэндла на 30,9 миллиона долларов, у Рида – 15 миллионов долларов).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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