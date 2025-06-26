Бывший владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор официально попрощался с организацией

«Тимбервулвз» полностью сменили владельца.

Длительная и скандальная сделка между Гленом Тэйлором и командой Марка Лори и Алекса Родригеса подошла к своему завершению после окончательного одобрения лигой.

«После 30 незабываемых лет наше время в «Миннесоте» подошло к концу. Это завершение невероятной главы в нашей жизни, наполненной смыслом, гордостью и связями.

Спасибо партнерам, игрокам, персоналу и, главное, фанатам. Ваша страсть была душой нашей организации.

Наша любовь к клубу и сообществу остается такой же сильной. Мы будем продолжать болеть за команду, праздновать ее успехи и верить в будущее», – попрощались Глен и Бекки Тэйлор в пресс-релизе.