Бывший владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор официально попрощался с организацией
«Тимбервулвз» полностью сменили владельца.
Длительная и скандальная сделка между Гленом Тэйлором и командой Марка Лори и Алекса Родригеса подошла к своему завершению после окончательного одобрения лигой.
«После 30 незабываемых лет наше время в «Миннесоте» подошло к концу. Это завершение невероятной главы в нашей жизни, наполненной смыслом, гордостью и связями.
Спасибо партнерам, игрокам, персоналу и, главное, фанатам. Ваша страсть была душой нашей организации.
Наша любовь к клубу и сообществу остается такой же сильной. Мы будем продолжать болеть за команду, праздновать ее успехи и верить в будущее», – попрощались Глен и Бекки Тэйлор в пресс-релизе.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Миннесоты»
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