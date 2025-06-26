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Скотт Перри о выборе Ника Клиффорда: «Он двусторонний игрок. Вы слышали это слово от меня раньше и будете слышать постоянно»

Скотт Перри прокомментировал драфт для «Кингз».

Организация смогла добиться участия в 1-м раунде и получить защитника Ника Клиффорда (23 года, 198 см).

«Одной из главных задач следующего сезона станет оформление идентичности команды, понимание образа игрока «Сакраменто». Целью на драфт было найти игроков, которые подойдут этой идентичности. Мотивированность, жесткость, ответственность, ориентированность на команду, профессионализм.

Мы взяли Ника Клиффорда, который демонстрирует многие из этих качеств.

Начали этот день без драфт-пика 1-го раунда, но нашли возможность получить его. Были нацелены на выбор Клиффорда, хорошо понимали, с кем имеем дело.

У него большой набор навыков. Он двусторонний игрок. Вы слышали это слово от меня раньше и будете слышать постоянно. Он играет на обеих сторонах площадки, и это критически важно для той команды, которую мы пытаемся создать», – заявил генменеджер «Сакраменто».

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ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Шона Каннингема
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