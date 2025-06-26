Демин стал игроком «Бруклина». 200.00 – клуб россиянина выиграет Восточную конференцию, 400.00 – станет чемпионом в сезоне-2025/26

«Бруклин» выбрал Егора Демина под 8-м пиком на драфте НБА.

Букмекеры считают новый клуб россиянина одним из аутсайдеров сезона-2025/26. На победу в Восточной конференции дают коэффициент 200.00, что соответствует вероятности в 0,5%.

На чемпионство «Бруклина» в дебютном сезоне Демина можно поставить за 400.00 (0,25%). Только у пяти команд – «Вашингтона», «Портленда», «Чикаго», «Шарлотта» и «Юты» – меньше шансов на трофей (500.00).

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