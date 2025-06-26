Брайан Райт о задней линии «Сперс»: «Позиции в современном баскетболе не имеют значения»
Брайан Райт не переживает о месте для Дилана Харпера в составе.
«Сан-Антонио» взял защитника под 2-м номером на драфте.
«Мы принимали все звонки с предложениями об обмене, но почти с самого начала были практически уверены в окончательном решении. Понимали потенциал игрока.
Позиции в современном баскетболе уже не имеют большого значения. В нынешнем плей-офф мы видели, как 196-сантиметровый «винг» защищается против центрового. Нужно правильно собрать комбинацию из навыков в нападении.
Несколько боллхендлеров, созидающих игроков, игроков, которые эффективно идут в проходы. Это большое преимущество, мы будем способны делать это все 48 минут. Так что меня не беспокоит пересечение позиций. Мы больше ориентируемся на навыки, которые дадут нам преимущество», – заключил генменеджер «Сан-Антонио».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1368 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости