Брайан Райт о задней линии «Сперс»: «Позиции в современном баскетболе не имеют значения»

Брайан Райт не переживает о месте для Дилана Харпера в составе.

«Сан-Антонио » взял защитника под 2-м номером на драфте.

«Мы принимали все звонки с предложениями об обмене, но почти с самого начала были практически уверены в окончательном решении. Понимали потенциал игрока.

Позиции в современном баскетболе уже не имеют большого значения. В нынешнем плей-офф мы видели, как 196-сантиметровый «винг» защищается против центрового. Нужно правильно собрать комбинацию из навыков в нападении.

Несколько боллхендлеров, созидающих игроков, игроков, которые эффективно идут в проходы. Это большое преимущество, мы будем способны делать это все 48 минут. Так что меня не беспокоит пересечение позиций. Мы больше ориентируемся на навыки, которые дадут нам преимущество», – заключил генменеджер «Сан-Антонио».