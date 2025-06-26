Кевин Янг о Егоре Демине перед драфтом: «Чувствую себя гордым родителем»

Кевин Янг радуется успехам Егора Демина.

Университетский тренер российского разыгрывающего поделился эмоциями перед церемонией драфта.

«Потрясающее ощущение. Часть того, зачем я вообще взялся за эту работу.

У меня большой опыт в НБА . Теперь я на другой стороне, помогаю молодому игроку попасть в лигу. Уникальный опыт лично для меня, чувствую себя гордым родителем, когда вижу радость и предвкушение на лице Егора », – рассказал Янг Дмитрию Матеранскому.