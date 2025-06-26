Кевин Янг о Егоре Демине перед драфтом: «Чувствую себя гордым родителем»
Кевин Янг радуется успехам Егора Демина.
Университетский тренер российского разыгрывающего поделился эмоциями перед церемонией драфта.
«Потрясающее ощущение. Часть того, зачем я вообще взялся за эту работу.
У меня большой опыт в НБА. Теперь я на другой стороне, помогаю молодому игроку попасть в лигу. Уникальный опыт лично для меня, чувствую себя гордым родителем, когда вижу радость и предвкушение на лице Егора», – рассказал Янг Дмитрию Матеранскому.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?948 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости