Егор Демин выбран 8-м на драфте-2025 НБА. Эмоции отца и рукопожатие с Адамом Сильвером
Егор Демин будет выступать за «Бруклин».
Эмоции российского разыгрывающего и его отца от исторического успеха на драфте НБА запечатлены на камеру.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?950 голосов
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Кливленд
Орландо
Хьюстон
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
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