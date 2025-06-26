Видео
2

Егор Демин выбран 8-м на драфте-2025 НБА. Эмоции отца и рукопожатие с Адамом Сильвером

Егор Демин будет выступать за «Бруклин».

Эмоции российского разыгрывающего и его отца от исторического успеха на драфте НБА запечатлены на камеру.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?950 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
logoдрафт НБА
logoБруклин
Владимир Демин
logoНБА
logoЕгор Демин
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Теперь это мой дом!» Егор Демин попал в идеальные условия в «Бруклине»
6сегодня, 03:20
Купер Флэгг – первый пик драфта НБА-2025. Егор Демин – в «Бруклине»
84сегодня, 03:00
Билл Симмонс: «Шона Маркса надо арестовать»
5сегодня, 02:36
Главные новости
Кевин Янг о Егоре Демине перед драфтом: «Чувствую себя гордым родителем»
11 минут назад
Купер Флэгг – первый пик драфта НБА-2025. Егор Демин – в «Бруклине»
84сегодня, 03:00
«Новый Орлеан» выменял Дерика Куина, поднявшись на драфте
2сегодня, 01:37
«Портленд» обменял Седрика Кауарда в «Мемфис»
2сегодня, 01:30
«Шарлотт» обменял Марка Уильямса в «Финикс»
20сегодня, 01:21
Егор Демин выбран под самым высоким пиком в истории российского баскетбола
32сегодня, 01:06
Болельщик прокричал в прямом эфире драфта: «Лотерея подстроена в пользу «Далласа»
1сегодня, 00:29Видео
Джон Коллинз воспользовался опцией и останется в «Юте»
сегодня, 00:09
ACB. Финал. «Валенсия» принимает «Реал» в 3-м матче серии
2вчера, 19:43Live
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом»
вчера, 20:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Сакраменто» выменял 24-й пик у «Оклахомы» и выбрал Ника Клиффорда
1сегодня, 02:59
Билл Симмонс: «Шона Маркса надо арестовать»
5сегодня, 02:36
«Юта» поднялась на драфте, чтобы взять Уолтера Клэйтона
сегодня, 02:18
«Теперь это мой дом». Егор Демин обратился к болельщикам «Бруклина»
сегодня, 02:11Видео
«Fuck». Коллин Мюррей-Бойлз выругался, когда узнал, что его выбрал «Торонто»
2сегодня, 02:00Видео
«Никс» проведут собеседование с Джеймсом Боррего
сегодня, 00:16
«Сан-Антонио» обменял 38-й пик в «Индиану»
1сегодня, 00:04
Эван Фурнье может пропустить Евробаскет-2025 из-за травмы
вчера, 19:58
Тимофей Мозгов о драфте НБА: «Буду следить за тем, кто заберет Влада Голдина»
1вчера, 19:32
Сергей Базаревич о номере Егора Демина на драфте: «Никто не сможет предсказать, потому что он неоднозначно себя проявил»
вчера, 19:29