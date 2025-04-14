Владимир Демин: «У Егора идеальная техника броска. Процент трехочковых связан, прежде всего, с изменением тела»

Отец Егора Демина рассказал о прогрессе в игре по ходу сезона NCAA.

- Много сомнений в броске Егора. У него очень странная статистика штрафных: то он забивает все, то вообще ничего. Плюс низкий процент трехочковых. Как вы оцениваете его технику броска и с чем связана такая странная статистика?

– У него идеальная техника броска.

Думаю, что процент трехочковых (27,3%) связан, прежде всего, с изменением тела и отсутствием автоматизма. На пике формы ты на автомате совершаешь такие броски. Когда с человеком происходят какие-то изменения – либо он теряет форму, набирает или снижает вес – возникают определенные биомеханические моменты.

Об этом сейчас идет разговор. Ближайшее лето он будет доводить эту механику до автоматизма.

У него по ходу сезона были моменты, когда он очень качественно выполнял броски – особенно в начале сезона, мы просто были поражены работой ног, релизом, все броски были одинаковые.

И потом, после травмы, броски получались разные – он на ощущениях набрасывал на кольцо.

Но работа с тренером в течение года все равно заметна. Даже те попытки, которые он не попадал, были более качественными и более похожими друг на друга.

По поводу штрафных здесь то же самое. Очень важен момент автоматизма.

Мы тоже обсуждали это по ходу сезона: здесь очень важно выработать определенный алгоритм подготовки к броску. Ты не должен быть в разных состояниях: ты должен выйти, абстрагироваться – именно поэтому многие совершают определенные ритуалы, это требуется, чтобы систематизировать свое тело, психику в момент выполнения штрафного. Так, чтобы ничто не могло на это повлиять.

Во второй половине сезона, как только он нащупал для себя определенную модель, научился качественно концентрироваться, у него чуть ли не 100% штрафных.

- Зачем столько сложных бросков с ведения?

– Он их всегда брал на себя, это стиль его игры. Может показаться, что это некая нелогичность и недисциплинированность.

Тут вопрос в том, попал ты или нет и можешь ли ты, в принципе, себе это позволить.

Да, он это будет продолжать делать, потому что таков его стиль. Если вы посмотрите его игры за «Реал», там было не так много плотных матчей, и он мог выбросить по 15 трехочковых, из них забить шесть-семь, атаковать с девяти метров. Он над этим работает и может стать той опцией, которая будет убийственной со временем.

Плюс у него не было свободных бросков.

В их команде по большому счету не было исполнителей, которые могли бы до него довести мяч, как это делал он для своих партнеров. Поэтому он все равно продолжал искать атаку для себя сам.

Кроме того, много бросков у него было на последних секундах владения. Если не складывалась атака, партнеры, когда кто-то не мог вовремя что-то сделать, отдавали ему. Если помните, он с логотипа забил с Аризоной. Таких бросков у него было больше, чем свободных.

- У Егора есть сложности с созданием атаки для себя. Вы видите в этом проблему?

– Проблемы не вижу. Я вижу, что, как только он выйдет на оптимальный уровень кондиций в силу возраста и подготовки, у него будет все получаться гораздо легче, и он будет этим пользоваться гораздо чаще.

Игры плей-офф показали, что он не только на пик-н-роллах может отрываться, он еще может создавать ситуации один в один.

У него пока недостаточно хороший первый шаг в силу антропометрии и атлетизма. Но даже при этом он умеет разрывать дистанцию, обыгрывает лицом за счет кроссоверов, смены ритма, изменения направлений. Он просто не так часто этим пользовался в этом сезоне, потому что, еще раз повторю, у него была роль диспетчера, организатора, и стиль игры команды (движение мяча, перевод на слабую сторону) не подразумевал акцента на индивидуальных действиях.

Егор Демин выставился на драфт НБА. Мы обсудили все, что вас волнует, с его отцом.