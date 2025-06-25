Исполнительный директор «Орландо» Алекс Мартинс перейдет на должность консультанта, деловой стороной клуба будет управлять Чарли Фримэн

«Мэджик» проведут кадровые перестановки.

Изменения коснутся деловых операций клуба.

Исполнительный директор Алекс Мартинс, управлявший этой стороной организации 14 лет, решил уйти на пенсию, но «Орландо » предложил ему должность заместителя управляющего и консультанта владельцев команды.

«Мэджик» не станут нанимать нового менеджера на эту позицию. Обязанности Мартинса возьмет на себя президент по деловым операциям клуба Чарли Фримэн.