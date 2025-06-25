«Атланта» сохранила торговое исключение на 25 миллионов и активно ищет варианты его использования на рынке обменов

«Хоукс» планируют дальше работать над усилением состава.

Команда сохранила торговое исключение на 25 миллионов, полученное в сделке по Деджонте Мюррэю, отдав Терэнса Мэнна и Джорджа Ньянга в трансфере Кристапса Порзингиса.

«Хоукс» намерены активно действовать на рынке обменов. Исключение действительно до 7 июля, «Атланта» имеет чуть менее 30 миллионов свободного пространства под потолком зарплат.