«Атланта» сохранила торговое исключение на 25 миллионов и активно ищет варианты его использования на рынке обменов
«Хоукс» планируют дальше работать над усилением состава.
Команда сохранила торговое исключение на 25 миллионов, полученное в сделке по Деджонте Мюррэю, отдав Терэнса Мэнна и Джорджа Ньянга в трансфере Кристапса Порзингиса.
«Хоукс» намерены активно действовать на рынке обменов. Исключение действительно до 7 июля, «Атланта» имеет чуть менее 30 миллионов свободного пространства под потолком зарплат.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
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