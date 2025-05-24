Стив Керр: «Все знают, что мы пытались заполучить Кевина Дюрэнта. Но не вышло»

Главный тренер «Уорриорс» признал, что клуб пытался выменять форварда «Санс».

«У нас ничего не получалось. Мы дошли до того момента сезона, когда стало очевидно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Наш процент побед был ниже 50, и этот период затянулся настолько, что стало ясно: так дело не пойдет.

Думаю, все знают, что мы пытались заполучить Кевина Дюрэнта. Но не вышло. Затем Майк [Данливи-младший , генеральный менеджер] просто позвонил мне и сказал: «Эй, кажется, мы сможем получить Джимми Батлера. Я ручаюсь за него – мы играли вместе три года в «Чикаго». Этот парень – боец». Я ответил: «Отлично, давайте сделаем это», – рассказал Керр .

С Джимми Батлером в составе «Голден Стэйт » одержал 23 победы в 30 матчах, что позволило команде попасть в турнир плей-ин и выйти в плей-офф с 7-го места.