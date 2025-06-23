Букмекеры считают, что Кевин Дюрэнт обойдет Майкла Джордана по очкам в регулярных чемпионатах НБА, но больше не станет чемпионом

Напомним, «Санс» обменяли Дюрэнта в «Хьюстон» на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.

Букмекер «Тенниси» не верит, что 36-летний новичок «Хьюстона» станет трехкратным чемпионом НБА до завершения карьеры – на это дают коэффициент 5.80, что соответствует вероятности в 17%.

За 3.20 (31%) можно поставить на то, что Дюрэнт обойдет Кобе Брайанта (33 643 очка) по результативности в регулярных чемпионатах НБА, 1.60 (62%) – обойдет Майкла Джордана (32 393). В активе Дюрэнта 30 571 очков в регулярных чемпионатах.

Новый сезон НБА стартует в октябре.

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