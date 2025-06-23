Джейлен Уильямс об обмене Кевина Дюрэнта: «Очень круто для «Хьюстона». Больше конкуренции на Западе – это здорово»
Джейлен Уильямс прокомментировал переход Кевина Дюрэнта.
Форвард «Санз» в итоге остался в Западной конференции и будет выступать за «Рокетс».
«Это круто для «Хьюстона». Не следил за новостями, но куда бы Кей Ди ни перешел, он изменит игру команды в лучшую сторону.
Больше конкуренции на Западе – это здорово. Джейлен Грин и Диллон Брукс тоже остались в конференции. Мы всегда готовы к вызовам.
Но если честно, мне сейчас нет дела до чего-либо в НБА, кроме нашего парада», – посмеялся форвард «Тандер».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Vito Corleonie
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