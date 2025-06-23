  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Уильямс об обмене Кевина Дюрэнта: «Очень круто для «Хьюстона». Больше конкуренции на Западе – это здорово»
3

Джейлен Уильямс об обмене Кевина Дюрэнта: «Очень круто для «Хьюстона». Больше конкуренции на Западе – это здорово»

Джейлен Уильямс прокомментировал переход Кевина Дюрэнта.

Форвард «Санз» в итоге остался в Западной конференции и будет выступать за «Рокетс».

«Это круто для «Хьюстона». Не следил за новостями, но куда бы Кей Ди ни перешел, он изменит игру команды в лучшую сторону.

Больше конкуренции на Западе – это здорово. Джейлен Грин и Диллон Брукс тоже остались в конференции. Мы всегда готовы к вызовам.

Но если честно, мне сейчас нет дела до чего-либо в НБА, кроме нашего парада», – посмеялся форвард «Тандер».

Под каким номером драфта видите Егора Демина?3848 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Vito Corleonie
logoДжейлен Грин
logoХьюстон
logoДиллон Брукс
logoКевин Дюрэнт
logoФиникс
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoДжейлен Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт теперь в «Хьюстоне». А «Финикс» не смог получить ничего хорошего
629 минут назад
Букмекеры считают, что Кевин Дюрэнт обойдет Майкла Джордана по очкам в регулярных чемпионатах НБА, но больше не станет чемпионом
11сегодня, 10:45
«Хьюстон» поднялся с 6-го на 2-е место в списке фаворитов следующего сезона НБА после обмена Дюрэнта
34сегодня, 10:38
Главные новости
Шэмс Чарания: «Ожидаю от «Хьюстона» и Кевина Дюрэнта переговоров о продлении. Он может претендовать на 2 года и 121 миллион долларов»
218 минут назад
Тайризу Халибертону подтвердили разрыв правого ахиллова сухожилия в 7-м матче финальной серии НБА
829 минут назад
Кендрик Перкинс: «Ти Джей Макконнелл и Пэйтон Притчард – лучшие контракты в НБА»
239 минут назад
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – лучший игрок НБА»
51 минуту назад
Стивен Эй Смит: «Пэт Райли, сколько еще игроков не окажутся в итоге в «Майами»?»
8сегодня, 16:29
Колин Каухерд о Шэе Гилджес-Александере: «Величайшие игроки могут быть скучными, потому что они отточили свои навыки до совершенства»
8сегодня, 16:15
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. Франция сыграет с Венгрией и Австрией и другие матчи
сегодня, 15:16Live
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. США, Испания и Нидерланды идут без поражений и другие матчи
сегодня, 15:10Live
«Оклахома» закончила сезон с выдающимся сочетанием показателя «плюс/минус» (12,8) и среднего возраста команды (25,6)
2сегодня, 14:43Фото
Демин – 13-й, Голдин – 49-й, Лахин – 55-й в преддрафтовой редакции прогноза ESPN
7сегодня, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Дубай» подключился к переговорам по обмену Филипа Петрушева
сегодня, 15:54
Чима Монеке подпишет с «Црвеной Звездой» контракт на 2 года с зарплатой в 1,6 миллиона евро
сегодня, 15:45
Андреа Тринкьери может перейти в «Дубай»
сегодня, 15:28
Роман Илюк продолжит выступать за УНИКС в следующем сезоне
сегодня, 14:58
Джузеппе Поэта вернется в «Милан» в качестве помощника Этторе Мессины и, скорее всего, возглавит команду в будущем
сегодня, 13:52
Фанаты «Индианы» встретили возвращающегося Тайриза Халибертона в аэропорту
4сегодня, 13:40Видео
Вассилис Толиопулос официально присоединился к «Панатинаикосу»
сегодня, 13:25
«Пари НН» подписал американского форварда Хантера Дина
сегодня, 13:05Фото
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 4-й игре серии
сегодня, 12:15
«Финикс», вероятно, не станет активировать опцию в контракте Василие Мицича
1сегодня, 12:13