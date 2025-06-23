«Хьюстон» поднялся с 6-го на 2-е место в списке фаворитов следующего сезона НБА после обмена Дюрэнта

Обмен Кевина Дюрэнта из «Финикса» в «Хьюстон» повлиял на расклады в следующем сезоне НБА.

Ранее стало известно, что «Финикс» обменял Дюрэнта в «Хьюстон» на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.

После объявления об обмене коэффициент на победу «Рокетс» в следующем сезоне НБА обвалился с 12.50 до 8.00. «Хьюстон» поднялся с 6-го на 2-е место в списке фаворитов у букмекеров.

Новый сезон НБА стартует в октябре.

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