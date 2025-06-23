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Полиция прервала празднование фанатов «Оклахомы» из-за перестрелки рядом с ареной

Инцидент испортил праздничное настроение болельщиков «Тандер».

После победы в решающем матче финала-2025 над «Индианой» (103:91), фанаты «Оклахомы» начали праздновать чемпионство на прилегающих к арене территориях, но атмосфера была испорчена прибытием сил правопорядка.

«По данным полиции, стрельба произошла в западной части парка, расположенного напротив домашней арены «Тандер», – пишет Джонатан Греко из KOCO 5.

Согласно Греко, пострадавший в перестрелке не получил серьезных травм, один человек был задержан в связи с инцидентом.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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