Паскаль Сиакам: «От Кавая я научился быть хладнокровным»

Форвард «Индианы» поведал, какой урок он вынес, играя вместе с Ленардом.

Паскаль Сиакам и Кавай Ленард стали чемпионами НБА 2019 года в составе «Торонто».

«От Кавая я научился быть хладнокровным. Ленард, что бы ни происходило, всегда оставался одинаковым. Это то, что я стараюсь перенять. Неважно, хорошая игра или плохая, попадаешь ты или промахиваешься – главное оставаться собой», – сказал Сиакам.