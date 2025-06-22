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Паскаль Сиакам: «От Кавая я научился быть хладнокровным»

Форвард «Индианы» поведал, какой урок он вынес, играя вместе с Ленардом.

Паскаль Сиакам и Кавай Ленард стали чемпионами НБА 2019 года в составе «Торонто».

«От Кавая я научился быть хладнокровным. Ленард, что бы ни происходило, всегда оставался одинаковым. Это то, что я стараюсь перенять. Неважно, хорошая игра или плохая, попадаешь ты или промахиваешься – главное оставаться собой», – сказал Сиакам.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1204 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Криса Манникса в соцсети X
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