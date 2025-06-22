Кэйсон Уоллес – второй в истории плей-офф НБА по количеству перехватов среди 21-летних

Второгодка «Тандер» показывает примечательную статистику.

В сумме за плей-офф 2024/25 и 2023/24 у Кэйсона Уоллеса 38 перехватов (29 + 9).

Среди 21-летних и младше только Мэджик Джонсон совершал их больше (49). На 3-м месте находится Джейсон Тейтум (33).

Уоллес принял участие в 22 матчах текущего плей-офф, набирая в среднем 5,4 очка, 2,7 подбора, 2,2 передачи и 1,3 перехвата за 22,3 минуты на площадке.