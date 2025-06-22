  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Уильямс: «Карлайл, без сомнения, великий тренер. Но Дэйгнолт тоже прогрессирует в противостоянии с ним»
2

Джейлен Уильямс: «Карлайл, без сомнения, великий тренер. Но Дэйгнолт тоже прогрессирует в противостоянии с ним»

Форвард «Тандер» выразил уверенность в главном тренере своей команды.

«Я не особо переживаю по поводу разницы в опыте. Рик, без сомнения, великий тренер, вероятно, будущий член Зала славы. Но Марк тоже прогрессирует в противостоянии с ним, так же, как и мы, углубляясь в эту серию.

Мы уже прошли весь путь до 7-й игры финала, так что вопрос недостатка опыта в плей-офф уже неактуален. Я никогда не сомневаюсь в Марке и его решениях.

В конце концов, в 7-м матче бросать мяч придется не ему. Все зависит от того, как мы выполним его план на игру», – заключил Уильямс.

Рик Карлайл работает в качестве главного тренера в НБА с 2001 года и является чемпионом-2011 («Даллас») и обладателем награды «Лучшему тренеру» (2012).

«Оклахома» – первая команда, в которой Марк Дэйгнолт работает в качестве главного тренера (назначен в 2020 году). В 2024 году он также получил звание «Тренера года».

Так кто все же будет чемпионом НБА?1204 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoРик Карлайл
logoНБА плей-офф
logoДжейлен Уильямс
logoМарк Дэйгнолт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Помните, как Халибертон скучал на банке в сборной? Олимпиада-2024 вдохновила на этот поход в плей-офф
5сегодня, 05:17
Дрэймонд Грин: «Если «Тандер» не победят сейчас, они могут никогда не выиграть чемпионат»
44вчера, 07:40
«Гонка за MVP финала». Шэй Гилджес-Александер остается лидером, у Паскаля Сиакама лучшие шансы из игроков «Индианы»
820 июня, 20:59
Главные новости
Джеймс Харден появился на фестивале в образе Халка Хогана
2сегодня, 06:35Видео
Паскаль Сиакам: «От Кавая я научился быть хладнокровным»
1сегодня, 06:15
«Мемфис» нацелен на продление контракта с Джареном Джексоном-младшим и сохранение Санти Альдамы
сегодня, 05:50
Виктор Вембаньяма: «Грегг Попович трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире»
1сегодня, 05:25
«Чикаго» и «Майами» заинтересованы в Джонатане Куминге, «наиболее вероятным исходом» остается возвращение форварда в «Голден Стэйт»
5сегодня, 04:41
Женская НБА. 12 очков, 8 подборов и 3 перехвата Марии Клюндиковой помогли «Миннесоте» разобраться с «Лос-Анджелесом», «Финикс» выиграл у «Чикаго» в гостях
1сегодня, 04:11
Евробаскет-2025. Женщины. Франция разгромила Швейцарию с разницей «+74», Турция была сильнее Греции и другие результаты
7вчера, 21:19
Виктор Вембаньяма о храме Шаолинь: «Максимально отличалось от того, к чему я привык»
7вчера, 21:15
Пэт Коннотон воспользовался опцией продления контракта на сезон-2025/26
1вчера, 20:36
Том Брэди о Леброне Джеймсе: «Вы являетесь свидетелями величайшего игрока в истории, и я надеюсь, вы это цените»
38вчера, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кэйсон Уоллес – второй в истории плей-офф НБА по количеству перехватов среди 21-летних
24 минуты назад
«Нью-Йорк», вероятно, наймет нового главного тренера только после драфта
сегодня, 05:04
«Барселона» подписала однолетний контракт с Майлзом Кэйлом
вчера, 20:47
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» обыграл «Фенербахче» в 3-м матче серии (1-2)
вчера, 20:05
Саша Обрадович не станет следующим главным тренером «Басконии»
вчера, 17:55
«Анадолу Эфес» проявляет интерес к Исааку Бонгу, «Партизан» добивается продления контракта
вчера, 17:45
«Валенсия» отдала Альваро Карденаса в аренду в «Перистери»
вчера, 17:38
Чемпионат Литвы. Финал. «Жальгирис» победил «Ритас» (3-2) и завоевал 25-й титул чемпиона
2вчера, 17:14
Наталия Фураева: «Андреас Пистиолис назвал Курбанова и Антонова носителями чемпионской ДНК»
1вчера, 16:45
Энджел Риз прибыла на матч в стильном наряде
3вчера, 16:31Видео