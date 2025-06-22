Джейлен Уильямс: «Карлайл, без сомнения, великий тренер. Но Дэйгнолт тоже прогрессирует в противостоянии с ним»

Форвард «Тандер» выразил уверенность в главном тренере своей команды.

«Я не особо переживаю по поводу разницы в опыте. Рик, без сомнения, великий тренер, вероятно, будущий член Зала славы. Но Марк тоже прогрессирует в противостоянии с ним, так же, как и мы, углубляясь в эту серию.

Мы уже прошли весь путь до 7-й игры финала, так что вопрос недостатка опыта в плей-офф уже неактуален. Я никогда не сомневаюсь в Марке и его решениях.

В конце концов, в 7-м матче бросать мяч придется не ему. Все зависит от того, как мы выполним его план на игру», – заключил Уильямс .

Рик Карлайл работает в качестве главного тренера в НБА с 2001 года и является чемпионом-2011 («Даллас») и обладателем награды «Лучшему тренеру» (2012).

«Оклахома» – первая команда, в которой Марк Дэйгнолт работает в качестве главного тренера (назначен в 2020 году). В 2024 году он также получил звание «Тренера года».