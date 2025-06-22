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«Нью-Йорк», вероятно, наймет нового главного тренера только после драфта

«Никс» не спешат с назначением нового специалиста.

По информации инсайдера Джейка Фишера, ожидается, что «Никс» не объявят о назначении нового главного тренера раньше, чем завершится драфт. Поскольку он пройдет 25-26 июня, самое раннее, когда можно ждать решения – следующая пятница (27 июня).

Собеседования «Нью-Йорка» с Майком Брауном и Тэйлором Дженкинсом были запланированы на эту неделю. Фишер сообщает, что беседа с Брауном состоялась в среду.

По данным Иэна Бегли (SNY.tv), Браун и Дженкинс находятся на вершине списка кандидатов. 

Майк Браун последние три сезона работал в «Сакраменто», одержав за это время 107 побед и 88 поражений. Его уволили в декабре после неудовлетворительного старта 13-18.

Тэйлор Дженкинс провел шесть лет в «Мемфисе» (250-214), но был неожиданно уволен в марте, несмотря на результат 44-29. 

На драфте-2025 у «Нью-Йорка» есть выбор только во втором раунде (50-й).

Так кто все же будет чемпионом НБА?1160 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
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Джейк Фишер
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