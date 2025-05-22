Стив Керр: «На данный момент Джонатан Куминга – не тот, кому я дам 38 минут и буду ожидать победы»
Стив Керр сомневается, что Куминга вписывается в текущую ротацию «Уорриорз».
«Это сложный вопрос, потому что Джонатан, очевидно, одарен и хочет играть большую роль и проводить на паркете больше минут.
Но мне поставлена задача победить. И на данный момент он не тот, кому я дам 38 минут игрового времени с тем составом, который у нас есть – Стеф, Джимми и Дрэймонд – сложу пазл и буду ожидать победы», – заявил главный тренер «Голден Стэйт».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The San Francisco Standard
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