Стив Керр: «На данный момент Джонатан Куминга – не тот, кому я дам 38 минут и буду ожидать победы»

Стив Керр сомневается, что Куминга вписывается в текущую ротацию «Уорриорз».

«Это сложный вопрос, потому что Джонатан , очевидно, одарен и хочет играть большую роль и проводить на паркете больше минут.

Но мне поставлена задача победить. И на данный момент он не тот, кому я дам 38 минут игрового времени с тем составом, который у нас есть – Стеф, Джимми и Дрэймонд – сложу пазл и буду ожидать победы», – заявил главный тренер «Голден Стэйт ».