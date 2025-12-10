Джа Морэнт подарит 250 билетов болельщикам «Мемфиса» 12 декабря
Джа Морэнт отпразднует день своего номера.
12-й номер «Мемфиса» разыгрывающий Джа Морэнт проведет акцию 12 декабря (12.12). Защитник раздаст болельщикам 250 бесплатных билетов.
В свою очередь клуб предоставит скидки в 12% и снизит цену самых бюджетных билетов до 12 долларов.
Морэнт пока пропускает матчи из-за травмы икроножной мышцы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дамайкла Коула
