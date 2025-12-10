Джа Морэнт подарит 250 билетов болельщикам «Мемфиса» 12 декабря

Джа Морэнт отпразднует день своего номера.

12-й номер «Мемфиса » разыгрывающий Джа Морэнт проведет акцию 12 декабря (12.12). Защитник раздаст болельщикам 250 бесплатных билетов.

В свою очередь клуб предоставит скидки в 12% и снизит цену самых бюджетных билетов до 12 долларов.

Морэнт пока пропускает матчи из-за травмы икроножной мышцы.