2

Джа Морэнт подарит 250 билетов болельщикам «Мемфиса» 12 декабря

Джа Морэнт отпразднует день своего номера.

12-й номер «Мемфиса» разыгрывающий Джа Морэнт проведет акцию 12 декабря (12.12). Защитник раздаст болельщикам 250 бесплатных билетов.

В свою очередь клуб предоставит скидки в 12% и снизит цену самых бюджетных билетов до 12 долларов.

Морэнт пока пропускает матчи из-за травмы икроножной мышцы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дамайкла Коула
logoМемфис
logoДжа Морэнт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Майами» «велись внутренние обсуждения» относительно Джа Морэнта
8 декабря, 11:44
Джа Морэнт в уличной одежде пошел разбираться с Дени Авдией за подножку
8 декабря, 04:47Видео
«Не хотел бы видеть его в своем составе». В НБА все чаще сравнивают Джа Морэнта с Джоном Уоллом и Дерриком Роузом из-за травм и потери атлетизма
3 декабря, 15:52
Главные новости
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
5 минут назад
Яннис Адетокумбо предпочтет перейти в «Майами», если не сможет оказаться в «Нью-Йорке»
сегодня, 07:52
Демар Дерозан обошел Винса Картера и занял 23-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА
сегодня, 07:23
Никола Йокич набрал 36+12+8 и пропустил четвертую четверть
сегодня, 06:56Видео
Кайл Кузма – Джейлену Брауну: «Тут тебе не стрим!»
сегодня, 06:29Видео
Дерик Куин прошел через всю площадку, обыграв защитника переводом за спиной, и забил через двоих
сегодня, 06:17Видео
Пол Пирс: «Против текущей версии Леброна я отзащищаюсь и сейчас»
сегодня, 05:57
НБА. 31 очко Кайла Кузмы помогло «Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграть «Бостон», 33 очка Ивицы Зубаца не спасли «Клипперс» в матче с «Хьюстоном» и другие результаты
сегодня, 05:39
Николя Батюм допустил потерю в ключевом владении, так как никто из «Клипперс» не вышел на получение мяча из-за лицевой
сегодня, 05:34Видео
«Хьюстон» и «Миннесота» проявляют интерес к Крису Полу
сегодня, 05:14
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
42 минуты назад
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
50 минут назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
55 минут назад
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 08:41
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 08:30
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39
«Лично я считаю, что это немного отвлекает». Джонатан Айзек раскритиковал дизайн площадок для Кубка НБА
вчера, 18:27
Эргин Атаман об уходе Мессины и Обрадовича: «Они еще могут добиться больших успехов»
вчера, 17:47