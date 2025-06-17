Маркус Фостер покинул «Хапоэль Тель-Авив»

Американский защитник больше не будет выступать за израильский клуб.

«Хапоэль Тель-Авив » официально объявил, что Маркус Фостер (30 лет, 191 см) покидает команду.

В прошедшем сезоне Фостер помог команде завоевать Еврокубок, набирая в среднем 13,6 очка, 2,8 подбора и 1,5 передачи за 24 матча (16 – в старте).

В сезоне-2023/24 баскетболист вместе с «Ритасом» стал чемпионом Литвы, а также получил звание MVP финала.