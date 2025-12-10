Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил «Пари НН» в гостях, «Зенит» разобрался с «Самарой»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Пари НН» потерпел крупное поражение от УНИКСа. «Зенит» уверенно обыграл «Самару». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 12-2, УНИКС – 12-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Зенит – 9-5, МБА-МАИ – 9-5, Бетсити Парма – 8-6, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-8, Пари Нижний Новгород – 3-11, Автодор – 2-13, Самара – 0-13. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.