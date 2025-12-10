Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил «Пари НН» в гостях, «Зенит» разобрался с «Самарой»
Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Пари НН» потерпел крупное поражение от УНИКСа. «Зенит» уверенно обыграл «Самару».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 12-2, УНИКС – 12-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Зенит – 9-5, МБА-МАИ – 9-5, Бетсити Парма – 8-6, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-8, Пари Нижний Новгород – 3-11, Автодор – 2-13, Самара – 0-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости