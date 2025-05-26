Елена Беглова сообщила о завершении игровой карьеры
Елена Беглова закончила выступление.
«На данный момент закончила карьеру. Но так как это уже в третий раз, то ничего нельзя говорить наверняка», – сообщила защитник.
Беглова провела последние сезоны в УГМК. В прошедшем чемпионате защитник набирала 3 очка, 1,1 подбора и 1,1 передачи за 12,3 минуты в среднем.
Баскетболистка 3 раза побеждала в Евролиге, 7 раз в чемпионате России, 2 раза брала Суперкубок Европы, 4 раза Кубок и 5 раз Суперкубок России.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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