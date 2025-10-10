0

Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»

Турецкий клуб может стать частью новой европейской лиги.

«Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА. В прошлом месяце мы поехали в Женеву по приглашению ФИБА. Они хотели, чтобы «Галатасарай» стал частью этого проекта. Еще ничего не окончательно согласовано, но мы получили приглашение в такую организацию. Мы будем информировать на каждом этапе», – сказал 76-летний президент клуба Дурсун Озбек.

Согласно источникам Eurohoops, это приглашение связано с обсуждением условий присоединения к лиге, а не с официальным приглашением напрямую вступить в лигу.

В прошлом сезоне «Галатасарай» был финалистом Лиги чемпионов, а во внутреннем чемпионате клуб вылетел из плей-офф на стадии 1/4 финала.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
