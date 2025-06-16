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«Мемфис» не планирует расставаться с Джа Морэнтом или Джареном Джексоном-младшим

«Гриззлис» хотят сохранить двух ключевых игроков.

Как сообщает Тим Бонтемпс из ESPN, «Мемфис» не будет обменивать ни защитника Джа Морэнта, ни форварда Джарена Джексона-младшего. 

Команда потратила последние несколько месяцев на освобождение места в зарплатной ведомости, чтобы в этом межсезонье продлить контракт Джексона, не допустив его выхода на рынок свободных агентов в 2026 году. По данным источников, ожидается, что соглашение о продлении будет достигнуто. Обмен Десмонда Бэйна дает «Мемфису» возможность предложить Джексону еще более выгодные условия.

Вчера «Гриззлис» обменяли Бэйна в «Орландо» на атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, разыгрывающего Коула Энтони, 16-й выбор на драфте-2025, пик первого раунда «Мэджик» в 2026 году (включающий право обмена с «Финиксом» или «Вашингтоном»), незащищенные пики первого раунда в 2028 и 2030 годах, а также возможность обмена пиком 1-го раунда в 2029 году с защитой в топ-2.

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МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoМемфис
logoНБА
logoДжа Морэнт
logoДесмонд Бэйн
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
logoОрландо
logoДжарен Джексон-младший
logoКоул Энтони
Тим Бонтемпс
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