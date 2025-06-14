Трэйси Макгрэйди: «Всегда указывали, что я ростом 203 сантиметра, но я выше»

Трэйси Макгрэйди заявил, что он выше, чем указывали на протяжении всей карьеры.

Кевин Гарнетт: «Знаешь, что самое безумное? Официально твой рост был 203 сантиметра. Но я помню, как играл против тебя в Торонто, и ты был не меньше 210 сантиметров».

Трэйси Макгрэйди: «Бро, ты даже не представляешь. Когда я гуляю с детьми, люди не могут поверить, насколько я высокий. А какой у тебя рост?»

Гарнетт: «Я не знаю. Если у тебя 210 сантиметров, значит, у меня 220. Черт возьми, как бы я хотел быть ростом 220 сантиметра».

Макгрэйди: «Когда я стоял рядом с такими парнями как Джувэн Ховард, который был 205-208, я бы одного роста с ними. Да, на протяжении всей моей карьеры указывали, что я ростом 203 сантиметра, но я думаю, что я выше».

Гарнетт: «Я уверен, что ты выше».