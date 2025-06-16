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Трэйси Макгрэйди: «Шэй играет в баскетбол так, как играл Кобе, как играл Эм Джей»

Бывший игрок НБА поделился мыслями о лидере «Оклахомы».

«Я считаю его невероятным. Я не говорю, что он возрождает ту эпоху, но, будучи MVP лиги, он действительно привлек внимание к тому, что не обязательно забивать тонны трехочковых. Не нужно постоянно бросать из-за дуги,  можно играть на средней дистанции и создавать моменты.

Когда игра становится тяжелой, я могу работать рядом с линией штрафных и выходить на свою точку. Мне не обязательно придумывать что-то с ведения, чтобы бросить трехочковый. Он играет в баскетбол так, как играл Кобе, как играл Эм Джей. Энт строил свою игру вокруг трехочкового, и поэтому у него были проблемы», – сказал Макгрэйди.

Шэй Гилджес-Александер в этом плей-офф набирает 19,1% своих очков со средней дистанции (4-е место среди всех игроков, на 1-м – Эндрю Нембхард с 23,4%).

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Young Man And The Three
logoТрэйси Макгрэйди
logoЭндрю Нембхард
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoОклахома-Сити
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