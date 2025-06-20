Джей Уильямс: «Когда дело дойдет до решающего момента, я доверюсь Тайризу Халибертону, а не Шэю Гилджес-Александеру»

Джей Уильямс высоко оценивает вклад Тайриза Халибертона в успех «Индианы».

«Хали плюет в лицо нарративам в его адрес. Рассуждениям о «суперзвездах», о наигранности, переоцененности, травмах. Ему на все это плевать.

Можно много говорить о Макконнелле, Сиакаме и Топпине. Но именно Халибертон является мотором этой команды, он ее заводит.

И когда дело доходит до решающего момента, когда Луч смерти нацелен на планету и враг марширует по улицам, если все сведется к однозначному разрыву в счете в концовке заключительного матча, с учетом опыта этого плей-офф я доверюсь Тайризу Халибертону , а не Шэю Гилджес-Александеру», – заключил ведущий ESPN.