Джей Уильямс: «Когда дело дойдет до решающего момента, я доверюсь Тайризу Халибертону, а не Шэю Гилджес-Александеру»
Джей Уильямс высоко оценивает вклад Тайриза Халибертона в успех «Индианы».
«Хали плюет в лицо нарративам в его адрес. Рассуждениям о «суперзвездах», о наигранности, переоцененности, травмах. Ему на все это плевать.
Можно много говорить о Макконнелле, Сиакаме и Топпине. Но именно Халибертон является мотором этой команды, он ее заводит.
И когда дело доходит до решающего момента, когда Луч смерти нацелен на планету и враг марширует по улицам, если все сведется к однозначному разрыву в счете в концовке заключительного матча, с учетом опыта этого плей-офф я доверюсь Тайризу Халибертону, а не Шэю Гилджес-Александеру», – заключил ведущий ESPN.
Так кто все же будет чемпионом НБА?30 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
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