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«Он постоянно проверяет твой характер». Торри Крэйг рассказал историю о Джо Маззулле

Торри Крэйг поделился забавным эпизодом из сезона «Бостона».

«Был один инцидент с Джо Маззуллой и Бэйлором Шайерманом.

Они столкнулись в дверях и пытались уступить друг другу возможность пройти первым. Я вернулся из тренажерки через 20 минут. Бэйлор в полотенце стоял, прислонившись к стене, а Джо разлегся на столе. Еще через двадцать и через сорок минут все осталось по-прежнему. Они разошлись только через час, когда должно было быть командное собрание.

Джо постоянно проверяет твой характер. У него особенный подход. Но все, что он делает, бросает тебе вызов. И мне это в нем нравится. Он никогда ничего и никого не боится», – рассказал форвард.

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ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
logoДжо Маззулла
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logoБэйлор Шайерман
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