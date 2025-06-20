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Кевин Дюрэнт переоформит долю в «ПСЖ» и будет консультировать организацию по поводу баскетбольного направления

Кевин Дюрэнт собирается теснее сотрудничать с «ПСЖ».

Прошлым летом звездный форвард стал миноритарным владельцем клуба через Arctos Sports Partners. Дюрэнт переоформит эту долю на свою личную компанию Boardroom и будет консультировать «ПСЖ».

Объектом сотрудничества игрока и клуба является баскетбольное направление, которое может появиться в результате предложения НБА.

Американская лига активно работает над проектом европейского турнира под своей эгидой и считает Париж одним из центров своих интересов в регионе. Несмотря на успех баскетбольного «Парижа» в последние годы, лига значительно более заинтересована в фанатской базе, репутации и возможностях «ПСЖ».

Это сотрудничество может сделать Дюрэнта одной из центральных фигур в планах НБА в Европе.

Так кто все же будет чемпионом НБА?142 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Лига Европы под эгидой НБА
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoПСЖ
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