Кевин Дюрэнт переоформит долю в «ПСЖ» и будет консультировать организацию по поводу баскетбольного направления
Кевин Дюрэнт собирается теснее сотрудничать с «ПСЖ».
Прошлым летом звездный форвард стал миноритарным владельцем клуба через Arctos Sports Partners. Дюрэнт переоформит эту долю на свою личную компанию Boardroom и будет консультировать «ПСЖ».
Объектом сотрудничества игрока и клуба является баскетбольное направление, которое может появиться в результате предложения НБА.
Американская лига активно работает над проектом европейского турнира под своей эгидой и считает Париж одним из центров своих интересов в регионе. Несмотря на успех баскетбольного «Парижа» в последние годы, лига значительно более заинтересована в фанатской базе, репутации и возможностях «ПСЖ».
Это сотрудничество может сделать Дюрэнта одной из центральных фигур в планах НБА в Европе.
Так кто все же будет чемпионом НБА?142 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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