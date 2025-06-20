Майк Уилбон: «Агенты Бэйли – болваны»

Эксперт ESPN раскритиковал тактику представителей Эйса Бэйли.

Агенты Бэйли сегодня отменили тренировку для «Филадельфии». Philadelphia Inquirer пишет, что они требовали, чтобы «Сиксерс» пообещали выбрать их клиента под третьим номером перед просмотром.

«Решение Бэйли отменить тренировку «Сиксерс» – это несусветная глупость. Я видел инсайды о его звездной болезни. Но это чистой воды мания величия. Надеюсь, это просто его окружение дает ему идиотские советы, а не он сам все это вытворяет.

И я надеюсь, он сумеет отмежеваться от таких дурацких рекомендаций, когда он больше озабочен собственной «звездностью», чем тем, чтобы сначала стать хорошим, а затем отличным игроком и приносить пользу команде.

«Филадельфия» – как раз та команда, которой он мог бы помочь изменить ситуацию, стать часть чего-то большего... В профессиональном спорте мне такой парень не нужен рядом, пока он не изменит свое отношение или не проявит зрелость, пока он не поймет, какие болваны его окружают, когда говорят, что «тебе это не нужно»...

Скажу как есть: это глупо и непродуктивно. Если бы такой человек попытался мне что-то посоветовать, я бы сказал: «Да иди ты к черту!» – отметил Уилбон.