Тайриз Халибертон: «Ближайшие два дня все будут говорить о том, как мы отлично сыграли. Нельзя на это вестись»
Лидер «Пэйсерс» трезво оценивает расклады перед 7-й игрой.
«Ближайшие два дня все будут говорить о том, как хорошо мы выглядели, как отлично сыграли, какое давление теперь на «Оклахому». Это будет главной темой обсуждений. Нам нужно держаться подальше от этого. Нельзя на это вестись», – сказал Халибертон.
«Индиана» разгромила «Оклахому» в 6-м матче финальной серии (108:91). По ходу встречи преимущество «Пэйсерс» достигало 31 очка.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница Awful Announcing в соцсети X
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