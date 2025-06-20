Тайриз Халибертон: «Ближайшие два дня все будут говорить о том, как мы отлично сыграли. Нельзя на это вестись»

Лидер «Пэйсерс» трезво оценивает расклады перед 7-й игрой.

«Ближайшие два дня все будут говорить о том, как хорошо мы выглядели, как отлично сыграли, какое давление теперь на «Оклахому». Это будет главной темой обсуждений. Нам нужно держаться подальше от этого. Нельзя на это вестись», – сказал Халибертон .

«Индиана » разгромила «Оклахому» в 6-м матче финальной серии (108:91). По ходу встречи преимущество «Пэйсерс» достигало 31 очка.