«Индиана» выдала рывок 30:9 во второй четверти 6-го матча финальной серии
«Пэйсерс» выиграли шестой матч финальной серии у «Тандер».
Решающим отрезком встречи стала вторая четверть, по ходу которой хозяева обыграли соперника со счетом 30:9.
К большому перерыву «Индиана» реализовала 9 из 24 из-за дуги, тогда как у «Оклахомы» было 1 из 11.
Самым результативным на паркете был Паскаль Сиакам, набравший 13 очков, в том числе данк через Джейлена Уильямса и бросок под сирену.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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