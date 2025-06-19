Тайриз Халибертон: «Верю нашим медикам, а они – моим ощущениям. Хочу выйти на игру»

Тайриз Халибертон планирует сыграть в 6-м матче финала НБА.

У разыгрывающего «Пэйсерс» растяжение правой икроножной мышцы.

«Мне надо четко понимать риски, задавать правильные вопросы. Но я всегда готов бороться. Хочу сыграть. Сделаю для этого все возможное.

Верю нашему медицинскому штабу и организации в целом. Во многих ситуациях в моей карьере они доверяли моим ощущениям по состоянию моего тела. Теперь я хочу выйти играть. Такой план», – поделился Халибертон .

«Индиана » проведет 6-й матч, проигрывая «Тандер» 2-3 в финальной серии сезона-2024/25.