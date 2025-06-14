Шеми Оджелей подпишет 2-летний контракт с «Црвеной Звездой»

Шеми Оджелей перейдет в «Црвену Звезду».

Сербский клуб договорился с тяжелым форвардом «Валенсии» о контракте на два года. Сообщается, что Оджелей (30 лет, 198 см) будет получать зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год.

«Валенсия» играет в полуфинальной серии ACB против «Тенерифе», ведя 2–0 и находясь всего в шаге от финала.