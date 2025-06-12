Женская сборная России дважды проиграла команде Турции
Женская сборная России провела два гостевых товарищеских матча в Стамбуле.
Первый товарищеский матч во вторник завершился победой турчанок со счетом 68:66 (16:13, 17:16, 13:18, 22:19). Лучшей у россиянок стала Юлия Савукова, набравшая 14 очков, 6 подборов и 4 передачи. Эльза Сиразутдинова отметилась 12 очками.
Второй матч в среду турчанки выиграли со счетом 75:53 (22:12, 15:10, 28:17, 10:14). У россиянок 11 очков набрала Софья Люлина, на счету Елизаветы Астаховой – 10 очков и 5 перехватов.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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