Женская сборная России дважды проиграла команде Турции

Женская сборная России провела два гостевых товарищеских матча в Стамбуле.

Первый товарищеский матч во вторник завершился победой турчанок со счетом 68:66 (16:13, 17:16, 13:18, 22:19). Лучшей у россиянок стала Юлия Савукова, набравшая 14 очков, 6 подборов и 4 передачи. Эльза Сиразутдинова отметилась 12 очками.

Второй матч в среду турчанки выиграли со счетом 75:53 (22:12, 15:10, 28:17, 10:14). У россиянок 11 очков набрала Софья Люлина, на счету Елизаветы Астаховой – 10 очков и 5 перехватов.