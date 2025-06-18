Марко Белинелли собирается завершить игровую карьеру в 39 лет
Марко Белинелли завершает выступление на профессиональном уровне.
39-летний защитник «Виртуса» завоевал с командой свой третий титул чемпиона Италии и решил закончить игровую карьеру.
Белинелли также является чемпионом НБА с «Сан-Антонио» (2014) и чемпионом Еврокубка (2022). Защитник был признан MVP чемпионата Италии в прошлом сезоне.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere
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