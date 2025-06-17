Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» примет «Виртус» в 3-й игре серии

Сегодня, 17 июня, пройдет 3-й матч финальной серии чемпионата Италии.

«Виртус » может оформить чемпионство, если обыграет «Брешию» на выезде.

Чемпионат Италии

Финал (до 3 побед)

Третий матч

«Виртус» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.