Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» примет «Виртус» в 3-й игре серии
Сегодня, 17 июня, пройдет 3-й матч финальной серии чемпионата Италии.
«Виртус» может оформить чемпионство, если обыграет «Брешию» на выезде.
Чемпионат Италии
Финал (до 3 побед)
Третий матч
«Виртус» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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