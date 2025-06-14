Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» встретится с «Виртусом» во 2-м матче серии
Сегодня, 14 июня, продолжится финальная серия чемпионата Италии.
«Брешия» на выезде попытается сравнять счет в серии с «Виртусом».
Чемпионат Италии
Финал (до 3 побед)
Второй матч
«Виртус» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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