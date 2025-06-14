Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» встретится с «Виртусом» во 2-м матче серии

Сегодня, 14 июня, продолжится финальная серия чемпионата Италии.

«Брешия » на выезде попытается сравнять счет в серии с «Виртусом ».

Чемпионат Италии

Финал (до 3 побед)

Второй матч

«Виртус» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.