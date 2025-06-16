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У Акилле Полонары снова диагностирован рак, форвард «Виртуса» лег в больницу на терапию

Акилле Полонара опять будет бороться с раком.

Форварду диагностирован миелоидный лейкоз. Полонара перенес операцию по поводу рака яичек и химиотерапию в 2023 году.

33-летний форвард «Виртуса» лег в больницу в Болонье и проходит терапию.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Виртуса»
Акилле Полонара
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