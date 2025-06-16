У Акилле Полонары снова диагностирован рак, форвард «Виртуса» лег в больницу на терапию

Акилле Полонара опять будет бороться с раком.

Форварду диагностирован миелоидный лейкоз. Полонара перенес операцию по поводу рака яичек и химиотерапию в 2023 году.

33-летний форвард «Виртуса » лег в больницу в Болонье и проходит терапию.