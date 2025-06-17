Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон избежали дисквалификации за драку
Лига BIG3 не стала дисквалифицировать Дуайта Ховарда и Лэнса Стивенсона.
После тщательного рассмотрения было принято решение не дисквалифицировать Дуайта Ховарда и Лэнса Стивенсона за драку на паркете, которая перекинулась на трибуны.
Инцидент случился в субботу во время матча лиги BIG3. Команда Стивенсона «Майами» одержала победу над «Лос-Анджелесом» Ховарда со счетом 50:44.
Оба игрока получили предупреждения, поскольку являются новичками лиги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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