Oregon Live о Егоре Демине: «У «Блэйзерс» уже есть молодой игрок на позиции разыгрывающего в лице Скута Хендерсона. Нужен ли им еще один? Вряд ли»

Издание Oregon Live считает, что Егор Демин не нужен «Портленду».

«У «Блэйзерс» уже есть молодой игрок на позиции разыгрывающего защитника в лице Скута Хендерсона , который готовится к своей третьему сезону в лиге. Нужен ли им еще один? Вряд ли.

Если генеральный менеджер клуба Джо Кронин уверен, что он останется на своей должности после прихода нового владельца, то приобретение Демина может иметь долгосрочный смысл. В ином случае «Блэйзерс» нужны игроки, способные приносить результат здесь и сейчас, и это не Демин», – пишет Oregon Live.