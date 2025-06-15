  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Oregon Live о Егоре Демине: «У «Блэйзерс» уже есть молодой игрок на позиции разыгрывающего в лице Скута Хендерсона. Нужен ли им еще один? Вряд ли»
2

Oregon Live о Егоре Демине: «У «Блэйзерс» уже есть молодой игрок на позиции разыгрывающего в лице Скута Хендерсона. Нужен ли им еще один? Вряд ли»

Издание Oregon Live считает, что Егор Демин не нужен «Портленду».

«У «Блэйзерс» уже есть молодой игрок на позиции разыгрывающего защитника в лице Скута Хендерсона, который готовится к своей третьему сезону в лиге. Нужен ли им еще один? Вряд ли.

Если генеральный менеджер клуба Джо Кронин уверен, что он останется на своей должности после прихода нового владельца, то приобретение Демина может иметь долгосрочный смысл. В ином случае «Блэйзерс» нужны игроки, способные приносить результат здесь и сейчас, и это не Демин», – пишет Oregon Live.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3453 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Oregon Live
logoЕгор Демин
logoСкут Хендерсон
logoПортленд
logoдрафт НБА
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Basketball Insiders: «Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс – потрясающие распасовщики»
сегодня, 13:48
Егор Демин тренируется по методике Кобе Брайанта, Расселла Уэстбрука и Кевина Дюранта
2вчера, 17:20Видео
Егор Демин – 19-й в прогнозе драфта от Yahoo! Sports
413 июня, 06:11
Карьеры Демина и Лахина зависят от броска, Голдин может стать запасным. Главное из разбора россиян перед драфтом НБА
1612 июня, 16:50
Главные новости
Шэмс Чарания о реакции клубов на попытки «Никс» поговорить с кандидатами на пост главного тренера: «Они говорили «нет» и вешали трубку»
236 минут назад
Шакил О′Нил: «Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел»
9сегодня, 14:09
Basketball Insiders: «Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс – потрясающие распасовщики»
сегодня, 13:48
Журналист Джон Крочински: «Финикс» и «Миннесота» далеки от сделки по Кевину Дюрэнту»
сегодня, 13:35
Юрист Екатерина Гордон о смерти Яниса Тиммы: «Человечески какая-то доля вины на Анне Седоковой, вероятно, есть»
3сегодня, 13:21
«Финикс» готов включить Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила в обмен Кевина Дюрэнта
12сегодня, 12:29
«Миннесота» не хочет включать Джейдена Макдэниэлса в сделку по Кевину Дюрэнту
10сегодня, 11:30
Маркус Моррис: «Порзингис не воплощает того, что «Бостону» нужно на этой позиции»
4сегодня, 11:10
Билл Симмонс: «Майами» нужно «взрывать»
14сегодня, 10:25
Джабари Смит может стать частью обмена Кевина Дюрэнта в «Хьюстон», Джейлен Грин хочет остаться в «Рокетс»
11сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» отказался отдать Алека Питерса в «Реал»
11 минут назад
Брэндин Подземски посетил матч финальной серии НХЛ «Эдмонтон» – «Флорида»
26 минут назадФото
Сергей Елевич об Антониусе Кливленде: «Аврамович ушел из ЦСКА, но они взяли игрока даже еще лучше»
53 минуты назад
Кармело Энтони: «Никс» не нужен Яннис. Им нужен дуэт защитников. Я бы взял Лонзо Болла»
4сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 1-й игре серии
сегодня, 12:50
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» примет «Реал» в 3-й игре серии
сегодня, 12:50
Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Коннектикутом», «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
сегодня, 12:50
Кайри Ирвинг: «Я знаю, каково это – потерять все, не хотеть больше быть на этом свете»
3сегодня, 11:58
«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы
сегодня, 07:48
Кайл Лаури, вероятнее всего, вернется в «Филадельфию» в следующем сезоне
сегодня, 07:28