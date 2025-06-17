В следующем сезоне Единой лиги ВТБ не будет стадии плей-ин

Лига определила формат предстоящего сезона.

По утвержденному формату 11 команд сыграют в регулярном чемпионате 4 круга каждый с каждым (по 2 игры дома и по 2 игры на выезде).

8 лучших команд выйдут в плей-офф. Из-за плотности календаря от стадии плей-ин отказались.

Четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная – до 4 побед, серия за 3-е место – до 3 побед.