В следующем сезоне Единой лиги ВТБ не будет стадии плей-ин
Лига определила формат предстоящего сезона.
По утвержденному формату 11 команд сыграют в регулярном чемпионате 4 круга каждый с каждым (по 2 игры дома и по 2 игры на выезде).
8 лучших команд выйдут в плей-офф. Из-за плотности календаря от стадии плей-ин отказались.
Четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная – до 4 побед, серия за 3-е место – до 3 побед.
Верите, что «Индиана» вернется?362 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости