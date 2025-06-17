0

В следующем сезоне Единой лиги ВТБ не будет стадии плей-ин

Лига определила формат предстоящего сезона.

По утвержденному формату 11 команд сыграют в регулярном чемпионате 4 круга каждый с каждым (по 2 игры дома и по 2 игры на выезде). 

8 лучших команд выйдут в плей-офф. Из-за плотности календаря от стадии плей-ин отказались. 

Четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная – до 4 побед, серия за 3-е место – до 3 побед.

Верите, что «Индиана» вернется?362 голоса
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига ВТБ организует Суперкубок в Белграде
сегодня, 10:59
Лига ВТБ проведет внутрисезонный Кубок
1сегодня, 10:56
«Самара» сыграет в сезоне-25/26 Лиги ВТБ
сегодня, 10:52
Главные новости
«Торонто» готов обменять Ар Джея Барретта, Иммануэла Куикли и Якоба Пелтля
439 минут назад
«Финикс» надеется, что Кевин Дюрэнт переосмыслит вариант обмена в «Миннесоту»
6сегодня, 11:07
Лига ВТБ организует Суперкубок в Белграде
сегодня, 10:59
Лига ВТБ проведет внутрисезонный Кубок
1сегодня, 10:56
«Самара» сыграет в сезоне-25/26 Лиги ВТБ
сегодня, 10:52
Кевин Дюрэнт хочет играть за «Сан-Антонио»
21сегодня, 10:49
Леброн Джеймс: «Хочу быть как можно ближе к 100% к началу тренировочного лагеря»
1сегодня, 08:23
«Финикс» проявляет интерес к Кристапсу Порзингису и Майлзу Тернеру
13сегодня, 07:59
Аарон Несмит и Беннедикт Матурин стали авторами лучших моментов 5-й игры финала НБА
сегодня, 07:27Видео
Еще 6 игроков получили приглашение в «зеленую комнату» драфта НБА-2025
4сегодня, 06:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» примет «Виртус» в 3-й игре серии
19 минут назад
ACB. 1/2 финала. «Реал» встретится с «Уникахой» в 4-м матче серии
19 минут назад
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Парижем» во 2-м матче серии
19 минут назад
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 1-м матче серии
19 минут назад
Дмитрий Матеранский: «Мне кажется, Голдин должен стать Гобером, у которого все получается»
123 минуты назад
Маркус Фостер покинул «Хапоэль Тель-Авив»
сегодня, 11:39
Майлз Тернер: «Мы прижаты к стене. Именно о таком моменте ты мечтаешь в детстве»
1сегодня, 11:32
Айнарс Багатскис возглавил вроцлавский «Шленск»
сегодня, 11:19
«Орландо» не воспользуется опциями в контрактах Кори Джозефа и Гэри Харриса
1сегодня, 10:22
Данил Певнев остается в МБА-МАИ
сегодня, 09:53