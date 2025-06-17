Джастин Андерсон покинет «Барселону» и может перейти в «Дубай»

«Барселона» объявила об уходе Джастина Андерсона из команды.

Контракт американского форварда (31 год, 196 см) с испанским клубом истекает 30 июня.

Бывший игрок НБА провел 33 матча в чемпионате Испании, набирая в среднем 8,3 очка и 2,6 подбора.

Андерсон может продолжить карьеру в «Дубае ». По информации инсайдеров, клуб из ОАЭ активно пытается подписать американца.