«Дубай» расстался с Джакори Уильямсом

Джакори Уильямс покинул «Дубай».

В прошлом сезоне Адриатической лиги американский тяжелый форвард (31 год, 203 см) в среднем набирал 8,5 очка и 4,5 подбора за матч.

Уильямс не был выбран на драфте НБА в 2017 году. «Дубай » стал его 10-й профессиональной командой.

В 2021 году Уильямс стал лучшим бомбардиром итальянской лиги, набирая за «Тренто» 18,2 очка в среднем за встречу.