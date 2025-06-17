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«Дубай» расстался с Джакори Уильямсом

Джакори Уильямс покинул «Дубай».

В прошлом сезоне Адриатической лиги американский тяжелый форвард (31 год, 203 см) в среднем набирал 8,5 очка и 4,5 подбора за матч.

Уильямс не был выбран на драфте НБА в 2017 году. «Дубай» стал его 10-й профессиональной командой.

В 2021 году Уильямс стал лучшим бомбардиром итальянской лиги, набирая за «Тренто» 18,2 очка в среднем за встречу.

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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