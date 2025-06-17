Лига ВТБ проведет внутрисезонный Кубок
Стали известны итоги Совета Единой Лиги ВТБ.
Помимо основного чемпионата, Единая Лига ВТБ в сезоне-25/26 проведет Кубок, в котором примут участие 6 российских и 2 иностранные команды.
Матчи пройдут с октября 2025 года по март 2026 года, победитель определится в формате «Финала четырех».
Согласно формату турнира, 8 команд поделят на 2 группы. В регулярном чемпионате каждая команда в своей группе сыграет 6 матчей с каждым из соперников своей группы. Команды, занявшие 1-2 места в своих группах, квалифицируются в «Финал четырех».
Всего будет проведено 28 матчей в турнире – 24 в регулярном сезоне, 4 в «Финале четырех».
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный телеграм Единой лиги ВТБ
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